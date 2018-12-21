Переживший вотум недоверия премьер-министр Монголии борется с элитой и коррупцией? - South China Morning Post

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух пережил вотум недоверия, но теперь он должен совмещать интересы партии и оппозиции, чтобы сохранить власть и выполнить новые обещания по борьбе с коррупцией. Его успех или провал в этом деле будет иметь долгосрочные последствия для всей страны, говорится в статье гонконгского издания South China Morning Post, перевод которой сделал Ca-News.

Недоверие премьер-министру было инициировано его же партией, Монгольской народной партией (МНП). Несмотря на 85-процентное большинство МНП в парламенте Монголии, состоящем из 76 депутатов, он смог «пережить» голосование, 40 парламентариев проголосовали за него и 33 против. Эта публичная борьба беспрецедентна для МНП, которую принято считать дисциплинированной по сравнению с конкурирующей Демократической партией (ДП).

Неудавшаяся попытка свергнуть премьер-министра последовала за неделями беспорядков в столице, когда общественность узнала, что высокопоставленные лица получили льготные кредиты из фонда развития. В скандале фигурируют 14 парламентариев, два члена кабинета министров и другие высокопоставленные чиновники, которые присвоили более $1 млн правительственных средств своей семье и друзьям. Эти деньги предназначались для развития малых и средних предприятий (МСП), которые имеют решающее значение для развития страны, поскольку она пытается отказаться от зависимости от экспорта минеральных ресурсов.

Голосование в парламенте продолжалось на протяжении 10 часов: 27 членов МНП требовали отставки премьера за неспособность оказать влияние на политиков, замешанных в коррупционных скандалах. Три члена оппозиции, Демократической Партии, проголосовали за Хурэлсуха. Парламентарий Ж.Батзандан был лишен членства в своей партии и на пресс-конференции обвинил руководителя партии ДП С. Эрдене в том, что он является «марионеткой МАNAN», и обещал бороться за реформирование своей бывшей партии. Двое других были лишены права баллотироваться на выборах 2020 года.

Во время напряженных дебатов, Хурэлсух назвал голосование уловкой «MANAN» - монгольское слово «туман», которое также является аббревиатурой, объединяющей монгольские сокращения двух конкурирующих партий: МНП (MAN) и ДП (AN). MANAN относится к «30 элитным семьям», которые как Хурэлсух и другие утверждают, контролируют обе партии.

Хурэлсух утверждает, что эта группа, возглавляемая нынешним спикером и бывшим премьер-министром Миэгомбын Энхболдом, пытается свергнуть правительство, потому что оно вмешивается в их деловые интересы. Повторяя популистские речи, которые эффективно использовалась в ходе предвыборной кампании нынешнего президента Халтмаагийна Баттулги в 2017 году, премьер-министр называет себя борцом с элитой и коррупцией в правительстве страны, пишет издание.

Сам спикер парламента Миэгомбын Энхболд 20 декабря был привлечен к этической ответственности за то, что его имя фигурирует в деле «о 60 миллиардах». Вопрос с названием «дело о 60 млрд тугриков» появился в связи с обнародованием в СМИ «секретной» аудиозаписи, в которой якобы «некоторые руководители Монгольской Народной партии (МНП) обсуждают о том, как заработать 60 млрд тугриков, например, путем продажи государственной должности». Аутентичность этой записи не доказана и пока никакого расследования в отношении замешанных в данном скандале официальных лиц не начато.

Ведущий политический обозреватель Монголии Джаргалсайхан Дамбадаржаа заявил газете Morning Post в Южно-Китайской области, что беспорядки последних недель в конечном итоге приведут к «очистке правительства от его дурных качеств» и укреплению демократии. Он прогнозирует, что это отразится на парламентских выборах 2020 года, когда новые, возможно, менее опытные члены будут избраны на должности.

Обещания премьер-министра покончить с коррупцией и политическими играми для того, чтобы сохранить свою должность, теперь могут связать ему руки. Из 14 парламентариев, замешанных в скандале с получением льготных кредитов, восемь проголосовали за сохранение Хурэлсуха на посту премьер-министра.

«Премьер-министр заключил несколько трудных сделок, чтобы пережить недоверие как внутри своей партии, так и оппозиции», - отмечает Моги Бадрал Бонтой, исполнительный директор новостной ленты «Обследование рынка» Cover Mongolia.

Монголия не чужда политическим беспорядкам - за 26 лет в ней было 13 премьер-министров, что означает, что менее половины ее премьер-министров работали не более двух лет. Новый опрос независимого исследовательского института Монголии показывает, что 70 процентов граждан крайне недовольны нынешней политической ситуацией.

Эта нестабильность и предсказуемость в некоторой степени поставили под угрозу иностранные инвестиции - одним из примеров является то, как медный и золотодобывающий проект гиганта Rio Tinto был отложен из-за споров по поводу распределения прибыли и националистической риторики со стороны некоторых политиков.

Согласно недавнему опросу Фонда Азии монголы считают, что в их правительстве наблюдается высокий уровень коррупции и, что политические партии являются вторым наиболее коррумпированным институтом страны.

Скандал с фондом развития укрепил у общественности недоверие, и 14 ноября протестующие собрались перед парламентом, требуя чтобы виновных привлекли к ответственности.

Монгольская национальная торгово-промышленная палата призвала свои 3500 компаний-членов бойкотировать налоговые платежи до тех пор, пока не будет разрешен скандал, и требует внесения конституционной поправки для усиления общественного контроля над государственными финансами.

На сегодняшний день глава фонда, государственный аудитор и министр, курирующий фонд, были уволены, в то время как другие находятся под следствием. В своих комментариях Хурэлсух пообещал провести аудит 20 других государственных фондов Монголии, чтобы искоренить коррупцию.