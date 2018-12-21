США и Япония изучают находку карагандинских археологов в мавзолее XIII-XIV веков

CA-NEWS (KZ) - В Улытауском районе Карагандинской области археологи раскопали погребение в мавзолее Болган ана.

Там, по данным акимата региона, были обнаружены останки женщины - предположительно, знатной особы. Интересными оказались артефакты - чаша и украшения. Сейчас в Караганде ждут результатов лабораторных исследований, которые проводятся за рубежом.

«Раскопки проводились в октябре. Погребение было в центральной части мавзолея Болган ана. На глубине 2,35 м были обнаружены кости женского скелета. Саркофаг, к сожалению, со временем разрушился. При расчистке найдена чаша из желтого металла - предположительно, золотая; украшения - серьги и заколка для волос. Также имелись части плохо сохранившейся ткани - возможно, шелка с золотыми нитями, и кожаные сапоги», - рассказал археолог, ведущий научный сотрудник НИИ «Халык казынасы» Айбар Касеналин.

Специалисты обратили внимание на орнамент на дне чаши: гравировка напоминает цветок тюльпана. Образцы костей сейчас исследуют в лабораториях штата Флорида (США) и Национального центра Японии. Результаты могут быть получены уже к концу года.

«Цель проекта - изучить средневековый мавзолей с антропологической точки зрения и доказать, к какому периоду относится захоронение, определить возраст и статус погребенной женщины. У нас в планах - восстановление лица по черепу», - пояснил директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Тулкибай Тулеуов.

По легендам, Болган ана являлась близкой родственницей Джучи-хана - старшего сына Чингисхана и его первой жены Бортэ, полководца участвовавшего в завоевании Средней Азии и командовавшего самостоятельным отрядом в низовьях Сырдарьи. Мавзолей находится в 60 км к юго-востоку от села Улытау. Памятник датируется XIII-XIV веками.