Сменившая российское гражданство Ольга Забелинская завоевала второе «золото» для Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Велогонщица Ольга Забелинская заняла первое место на международном турнире I класса в групповой гонке Track Cycling Challenge среди профессиональных велоспортсменов в Швейцарии. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Ольга Забелинская заняла первое место, набрав 48 очков. Второе место с 46 очками заняла Лидия Бойлен из Ирландии, бронзовой медали удостоилась представительница Италии Елена Чеккини, которая финишировала с 44 очками.

Данные соревнования предоставляют рейтинговые баллы спортсменам для участия в летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.

Осенью Ольга Забелинская принесла первое «золото» Узбекистану на международном соревновании Chrono des Nations во Франции.

6 августа текущего года Российская федерация велосипедного спорта выразила протест из-за того, что Ольга Забелинская сменила спортивное гражданство России на Узбекистан. Как сообщало агентство R-Sport, Забелинская получила паспорт гражданина Узбекистана 5 июля.

Забелинской не разрешили принимать участие в соревнованиях под узбекским флагом в течении трёх лет.

Тем не менее Национальный олимпийский комитет Узбекистана отправил Забелинскую на Азиатские игры в Джакарту. Однако из-за недовольства России она был отстранена от игр Азиатским Олимпийским комитетом.

38-летняя спортсменка завоевала две бронзовые медали на Олимпийских играх 2012 года и серебряную медаль на Олимпийских играх 2016 года.