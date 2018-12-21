В Улан-Баторе в этом году родились 529 близнецов и 13 тройняшек

CA-NEWS (MNG) - Рождаемость является одним из важнейших показателей демографии. По данным Статического управления города Улан-Батор, за первые 11 месяцев текущего года в столице родились 37231 ребенок. (19034 мальчик и 18197 девочек).

При этом, 529 из всех новорожденных являются близнецами, а 13 из них – тройняшками. Согласно статистическим данным, число зарегистрированных в качестве безработных в органах по труду, занятости и социальной защиты по месту жительства составляет 8532 человек, что увеличилось на 22,6% процентов по сравнению с предыдущим годом. 4628 человек или 54,2 процента всех безработных составляют женщины.