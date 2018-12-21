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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Иностранцев разрешили хоронить в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Иностранных граждан, которые умерли за пределами своей страны или дома, разрешили хоронить в Узбекистане. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается в сообщении, для этого необходима воля покойного иностранного гражданина, высказанная им при жизни или же его завещание.

«Обычно это могут быть бывшие соотечественники и другие люди, имеющие исторические связи с Узбекистаном», - говорится в сообщении.

Кроме того, Министерство юстиции заявило, что теперь каждому человеку, умершему на территории Узбекистана, официально гарантировано бесплатное выделение участка на кладбище для погребения.

Напомним, что 8 декабря в Ташкенте был похоронен лидер узбекской диаспоры Кыргызстана Кадыржан Батыров. Последние годы Батыров жил в изгнании в Швеции. Считавшийся одним из самых богатых людей Кыргызстана, во время Апрельской революции 2010 года он поддержал временное правительство. Но позже Батырову пришлось покинуть Кыргызстан. В 2011 году он получил политическое убежище в Швеции.

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