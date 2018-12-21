В США легкомоторный самолёт рухнул на футбольное поле
- Азия и мир, происшествия
- 14:27, 21 декабря 2018
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CA-NEWS (CA) - На северо-западе Атланты, штат Джорджия, потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna, в результате катастрофы погибли три человека. Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.
По данным газеты, самолет упал на футбольное поле в одном из городских парков. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.
Прибывшие на место происшествия пожарные рассказали, что обломки самолета были разбросаны в радиусе 90 м. Опознать воздушное судно удалось лишь благодаря уцелевшему хвосту самолета.
В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщили, что самолет взлетел с аэродрома в округе Фултон и направлялся в Мемфис, штат Теннесси. По данным ведомства, самолет принадлежал компании Chen Aircrafts.
Прибывшие на место происшествия пожарные рассказали, что обломки самолета были разбросаны в радиусе 90 м. Опознать воздушное судно удалось лишь благодаря уцелевшему хвосту самолета.
В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщили, что самолет взлетел с аэродрома в округе Фултон и направлялся в Мемфис, штат Теннесси. По данным ведомства, самолет принадлежал компании Chen Aircrafts.
В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщили, что самолет взлетел с аэродрома в округе Фултон и направлялся в Мемфис, штат Теннесси. По данным ведомства, самолет принадлежал компании Chen Aircrafts.
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