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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В США легкомоторный самолёт рухнул на футбольное поле

CA-NEWS (CA) - На северо-западе Атланты, штат Джорджия, потерпел крушение легкомоторный самолет ​Cessna, в результате катастрофы погибли три человека. Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

По данным газеты, самолет упал на футбольное поле в одном из городских парков. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.

Прибывшие на место происшествия пожарные рассказали, что обломки самолета были разбросаны в радиусе 90 м. Опознать воздушное судно удалось лишь благодаря уцелевшему хвосту самолета.

​В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщили, что самолет взлетел с аэродрома в округе Фултон и направлялся в Мемфис, штат Теннесси. По данным ведомства, самолет принадлежал компании Chen Aircrafts.

Прибывшие на место происшествия пожарные рассказали, что обломки самолета были разбросаны в радиусе 90 м. Опознать воздушное судно удалось лишь благодаря уцелевшему хвосту самолета.

​В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщили, что самолет взлетел с аэродрома в округе Фултон и направлялся в Мемфис, штат Теннесси. По данным ведомства, самолет принадлежал компании Chen Aircrafts.

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