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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана выступил на открытии новой школы в районе Рудаки

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 21 декабря, посетил с рабочим визитом район Рудаки, где в кишлаке Шахристон сельского джамоата Гулистон принял участие в церемонии открытия новой общеобразовательной школы №35, сообщает пресс-служба главы государства.

Новое здание школы построено с затратой 21 млн сомони ($2,23 млн) местным предпринимателем Абдухалилом Гуломовым.

Отмечается, что данное учебное учреждение рассчитано на обучение 1 тыс. 280 учащихся в две смены и состоит из 22 кабинетов, в том числе химии, биологии, основ работы с компьютером, физики, математики, иностранных языков, начальной военной подготовки.

Все учебные классы школы оснащены передовым технологиями для обучения. Также на территории школы построены медицинский пункт, столовая, актовый зал, спортивный зал.

А также при школе построена и работает котельная на основе угля, которая снабжает учебное учреждение теплом.

После церемонии открытия школы президент страны Эмомали Рахмон провел беседу с преподавателями и учащимися общеобразовательного учреждения.

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