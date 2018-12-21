Имам, покинувший Узбекистан: «Мирзиёев говорит одно, а чиновники делают другое»

CA-NEWS (UZ) - По заявлению Генеральной прокуратуры Узбекистана, «уголовное преследование» бывшего имама Фазлиддина Парпиева не велось. Генеральная прокуратура обнародовала эту же информацию в тот день, когда 32-летний Фазлиддин Парпиев объявил, что покинул пределы Узбекистана.

19 декабря на своей странице в Facebook имам в своём видеообращении сообщил, что был вынужден покинуть Узбекистан вместе со своей женой и двумя маленькими детьми.

«Я покинул страну. Я вынужден был сделать это. Намёки, кое-что другое... Оглядываясь назад, понимаю, что осталось мало надежд, поэтому нужно идти дальше. Было ясно, что это более спокойный вариант. Спасти свою жизнь, спасти семью. Это все, что я могу сделать», - сказал Фазлиддин Парпиев в своем обращении.

Генеральная прокуратура заявила, что с Парпиевым «на самом деле была проведена беседа о требованиях нормативных документов, регулирующих межнациональные и религиозные отношения».

По сообщению прокуратуры, основанием для проведение данной беседы стало заключение Комитета по делам религий Узбекистана на статью Фазлиддина Парпиева, размещенную им в Facebook под названием “Соқол қўйсангиз русчани ҳам ўрганиб олинг” ("Если отрастили бороду, выучите и русский").

Согласно заключению Комитета по делам религий, "принимая во внимание тот факт, что в нашей стране проживает много наций и народностей, ставить превосходство одной нации над другой может поставить под угрозу межэтническое согласие, существующее в нашей стране, и поставить под сомнение социальную ситуацию и проводимые реформы, вызвать недопонимания среди населения".

Однако «против Парпиева нет уголовного преследования, поэтому вопрос его отъезда из страны не находится под нашим контролем», - заявила Генеральная прокуратура.

Напомним, что 7 сентября Фазлиддин Парпиев выступил с видеообращением к президенту Мирзиёеву и обвинил правоохранительные органы Узбекистана в нарушении религиозной свободы своих сограждан. Имам был уволен на следующий день.