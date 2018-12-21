Взрыв метана на шахте в Чехии: есть погибшие
- Азия и мир, происшествия
- 14:53, 21 декабря 2018
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CA-NEWS (CA) - По меньшей мере тринадцать горняков стали жертвами взрыва метана на угольной шахте близ города Карвина на северо-востоке Чехии. Среди них двое чехов и одиннадцать поляков, сообщает Euronews.
Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования семьям погибших. Сообщается, что еще несколько человек находятся в больнице в критическом состоянии.
Взрыв метана в шахте произошел на глубине 880 метров. Из-за высокой концентрации метана в настоящее время спасательная операция в шахте прервана.
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