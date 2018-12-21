РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Взрыв метана на шахте в Чехии: есть погибшие

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере тринадцать горняков стали жертвами взрыва метана на угольной шахте близ города Карвина на северо-востоке Чехии. Среди них двое чехов и одиннадцать поляков, сообщает Euronews.

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования семьям погибших. Сообщается, что еще несколько человек находятся в больнице в критическом состоянии.

Взрыв метана в шахте произошел на глубине 880 метров. Из-за высокой концентрации метана в настоящее время спасательная операция в шахте прервана.

print
  • За 2 года из Сирии и Ирака в Казахстан возвращен 91 ребенок
  • Туркменистан готовится к новой переписи населения. Результаты предыдущей все еще не обнародованы
  • Лучшим политиком Монголии назван премьер-министр, а худшим - спикер парламента
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×