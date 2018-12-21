Роскомнадзор начал проверку работы «Би-би-си» в России после претензий к телеканалу RT в Великобритании

CA-NEWS (CA) - Роскомнадзор сообщил о начале проверки в отношении BBC World News и других ресурсов телеканала, распространяемых на территории России, на предмет соответствия российскому законодательству, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении ведомства отмечается, что проверка связана с решением британского медиарегулятора Ofcom о нарушении российским телеканалом RT (Russia Today) правил вещания в Великобритании.

Расследование в отношении RT было начато в апреле этого года. Ofcom проверил 10 выпусков телепрограмм и нашел семь нарушений, посвященных войне в Сирии и отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Передачи выходили в апреле и марте этого года.

20 декабря Ofcom признал телеканал виновным в нарушении правил в несоблюдении принципа беспристрастности и объективности, что может привести к отзыву лицензии на вещание в стране или штрафу.

В пресс-службе RT заявили, что решение британского регулятора их «разочаровало»: «Большая часть расследований проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей. Мы вещаем в Великобритании в соответствии с правилами и всегда стремимся их соблюдать».