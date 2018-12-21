Реконструкция железнодорожного вокзала «Алматы-2» начнется в 2019 году

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Алматы ознакомления с развитием туристического потенциала города.

По данным пресс-службы правительства, в ходе посещения нового туристического хаба Visit Almaty, который открылся во Дворце спорта им. Балуана Шолака в ноябре, премьеру доложили, что в консультационном центре каждый турист может получить необходимую информацию: карты, путеводители, атласы горных маршрутов, брошюры туроператоров, анонсы культурно-массовых мероприятий и т.д. Помимо этого, консультанты призваны оказывать помощь в решении различных проблем — от экстренных, связанных с законом и здоровьем, до логистических, к примеру «где поесть и как добраться до Кок-тобе». За 11 месяцев консультацию в центре получили более 25,2 тыс. туристов.

Б.Сагинтаев осмотрел информационный центр туристов. Здесь реализуются проекты по продвижению туристского потенциала, проводится анализ конкурентоспособности региона и возможностей развития туризма. На территории центра открыты 7 познавательных зон, оформленных в национальном стиле, имеется коворкинг-площадка для туристов.

Заместитель акима города Е.Аукенов сообщил, что количество туристов в городе за текущий год по сравнению с прошлым годом увеличилось на 11%. Алматы посетили 43,6% туристов, это практически половина всех зарубежных туристов, приезжающих в Казахстан. Количество прибывших туристов в Алматы за II квартал 2018 года составило 503 тыс. человек.

Одним из проектов, позволяющих увеличить туристическую привлекательность, станет реконструкция железнодорожного вокзала «Алматы-2», запланированная на 2019-2020 год. Проект предполагает строительство дополнительного терминала, второго пути между «Алматы-2» и «Алматы-1», подземных переходов и новых пассажирских платформ для пригородных маршрутов. Модернизация вокзала позволит увеличить полезную площадь объекта в два раза.