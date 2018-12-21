В Астане и Шымкенте запустят систему аренды автомобилей

CA-NEWS (KZ) - В Астане и Шымкенте в 2019 году будет запущена система сервиса «Каршеринг». Об этом премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву доложили в ходе рабочего визита в Алматы.

По данным разработчиков, система позволяет через мобильное приложение оформлять поминутную аренду автомобиля. Данная услуга доступна любому человеку, имеющему водительское удостоверение. В Алматы сервис запущен в октябре, за прошедшее время количество зарегистрированных пользователей сервиса превысило 10 тыс. человек.

Б.Сагинтаев осмотрел ряд новых легковых автомобилей, доступных для пользователей сервиса. Всего запущено больше сотни машин, при этом количество в 2019 году составит 500, а к 2021 году в стране будет парк из 1,5 тыс. автомобилей.

Согласно информации компании Anytime, в марте 2019 года планируется запустить сервис в Астане, в конце года — в Шымкенте.