РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Астане и Шымкенте запустят систему аренды автомобилей
Предыстория: В Алматы запущен сервис поминутной аренды автомобилей

CA-NEWS (KZ) - В Астане и Шымкенте в 2019 году будет запущена система сервиса «Каршеринг». Об этом премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву доложили в ходе рабочего визита в Алматы.

По данным разработчиков, система позволяет через мобильное приложение оформлять поминутную аренду автомобиля. Данная услуга доступна любому человеку, имеющему водительское удостоверение. В Алматы сервис запущен в октябре, за прошедшее время количество зарегистрированных пользователей сервиса превысило 10 тыс. человек.

Б.Сагинтаев осмотрел ряд новых легковых автомобилей, доступных для пользователей сервиса. Всего запущено больше сотни машин, при этом количество в 2019 году составит 500, а к 2021 году в стране будет парк из 1,5 тыс. автомобилей.

Согласно информации компании Anytime, в марте 2019 года планируется запустить сервис в Астане, в конце года — в Шымкенте.

print
  • Алишер Усманов вложит деньги от продажи «Арсенала» в проекты в Узбекистане
  • Третьим задержанным в Китае гражданином Канады является преподаватель, - СМИ
  • Назарбаев наградил орденом Алишера Усманова
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×