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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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АБР назначил нового главу представительства в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Азиатский банк развития (АБР) назначил гражданку США Синди Малвичини новой главой представительства в Узбекистане, сообщили в представительстве организации в Ташкенте.

Малвичини будет руководить деятельностью АБР в Узбекистане и осуществлять надзор над разработкой и реализацией бизнес-плана операций АБР по стране на 2019-2021 гг. и стратегии партнерства со страной.

“АБР имеет долгосрочное партнерство с Узбекистаном,” сказала Малвичини. “Моим приоритетом будет укрепить это партнерство и тесно работать с правительством Республики Узбекистан, чтобы эффективно координировать наше содействие в проведении реформ и развития страны.”

Малвичини, гражданка Соединенных Штатов Америки, начала трудовую деятельность в АБР в 2005 году и проработала на различных руководящих должностях. До текущего назначения, она была заместителем и исполняющим обязанности главы представительства АБР в Узбекистане. Свою карьеру в АБР она начинала в качестве главы подразделения по раскрытию информации в Департаменте внешних связей.

Малвичини окончила Корнельский университет в Нью-Йорке в 2000 году, и Уитонский университет в Иллиноисе в 1988 году. Она имеет магистрскую степень в сельском хозяйстве (управление водными ресурсами) и межкультурным исследованиям.

Малвичини заменяет предыдущего главу представительства Такео Кониши, который проработал в Узбекистане с 2014 г. и закончил свою миссию в июне 2018 г.

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