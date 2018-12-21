-39! В Казахстане сохранится морозная погода

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в выходные дни, 22-24 декабря, сохранится морозная погода, ожидается температура до -39 градусов.

По данным РГП «Казгидромет», антициклон, сместившийся на республику, в предстоящие сутки будет разрушаться. Но над Таймыром уже формируется новый антициклон, который усиливаясь, начнет смещаться на центральные районы Западной Сибири, а его отрог распространится на Казахстан. Поэтому в предстоящие выходные и понедельник ожидается холодная, преимущественно без осадков погода, снег ожидается лишь в отдельных районах страны, туман сохранится в южных и юго-восточных областях, в западных также туман и гололед.

В северных, центральных и восточных областях ночью 30…39 градусов мороза, что ниже климатической нормы на 7-10 градусов.

Ночью 21, 22 декабря ожидается понижение температуры в южной половине Акмолинской области до 30-33 градусов мороза, в Карагандинской области - до 32-35 мороза, в Восточно-Казахстанской области - до 33-38 мороза. В Астане ночью 21, 22 декабря ожидается понижение температуры до 30-32 мороза.