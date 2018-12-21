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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане ликвидирован командир «Красной бригады» талибов

CA-NEWS (CA) - Билал Задран, руководивший действиями боевиков движения «Талибан» в пяти юго-восточных провинциях Афганистана, ликвидирован в ходе операции армейского спецназа, сообщил Гафур Ахмад Джовид, пресс-центр Минобороны страны.

По его словам, спецоперация была проведена 18 декабря в провинции Пактика.

Гафур Ахмад Джовид отметил, что Билал Задрон был командиром подразделения талибов "Красная бригада", отвечал за действия террористов в провинциях Хост, Пактика, Газни, Логар и Пактия.

Военная операция стран НАТО против движения "Талибан" и его союзников в Афганистане проводится с 2001 года. 9 ноября в Москве представители запрещённого в России "Талибана" впервые на официальном уровне встретились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ранее высокопоставленные американские военные неоднократно обвиняли Москву в оказании военной помощи талибам.

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