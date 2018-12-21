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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин заявил, что Россия будет укреплять военную базу в Таджикистане из-за ситуации в Афганистане

CA-NEWS (TJ) - Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия будет укреплять военную базу в Таджикистане до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация в Афганистане, сообщает Радио Озоди.

«Урегулирование ситуации в Афганистане может быть достигнуто исключительно путем договоренностей между сторонами политического процесса в самой стране, а до этого мы будем вынуждены укреплять нашу военную базу в Таджикистане», - отметил Владимир Путин в четверг, 20 декабря, на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о перспективах переговоров с движением «Талибан».

Москва и Душанбе неоднократно заявляли, что север Афганистана превратился в арену непрекращающихся боев правительственных сил с террористическими группами, среди которых немало боевиков террористической группировки «Исламское государство» и «Талибан». Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в мае заявил, что десятки таджикских боевиков после поражения ИГ в Сирии и Ираке переместились в Афганистан, где влились в ряды террористических организаций.

По информации командующего пограничными войсками Таджикистана Раджабали Рахмонали, почти 7 тыс. боевиков движения Талибан были переброшены с юга на север Афганистана и сейчас находятся на 29 тренировочных базах в провинциях Балх, Кундуз, Тахор и Бадахшан.

Подразделения российской 201 военной базы, которая является крупнейшим российским военным объектом за рубежом, расположились в городах Душанбе и Курган-Тюбе. По условиям двустороннего соглашения, РВБ будет размещаться в Таджикистане до 2042 года.

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