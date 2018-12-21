АБР предоставит Монголии $53 млн для развития юрточных микрорайонов к эко-районам

CA-NEWS (MNG) - Министр финансов Монголии и постоянный представитель Азиатского банка развития в Монголии подписали соглашение о сотрудничестве и поддержке проекта развития юрточных районов в Улан-Баторе к эко-районам, сообщает Montsame.



Согласно данному проекту АБР предоставит безвозмездную помощь в размере 53 млн долларов. Из них 50 млн долларов выделит Зеленый климатический фонд, а оставшуюся часть - Фонд чистых технологий.

Кроме того, в ближайшем времени будут подписаны соглашения о льготном кредите на сумму 80 млн долларов с АБР и на сумму 95 млн долларов с Зеленым климатическим фондом.

В рамках проекта также планируется привлечь 300 млн долларов от строительных компаний и коммерческих банков.

По данным АБР, для граждан, которые владеют землей или арендуют ее на территории будущих эко-районов, будет действовать принцип обмена земельного участка на жилье.