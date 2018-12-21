РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
АБР предоставит Монголии $53 млн для развития юрточных микрорайонов к эко-районам

CA-NEWS (MNG) - Министр финансов Монголии и постоянный представитель Азиатского банка развития в Монголии подписали соглашение о сотрудничестве и поддержке проекта развития юрточных районов в Улан-Баторе к эко-районам, сообщает Montsame.

Согласно данному проекту АБР предоставит безвозмездную помощь в размере 53 млн долларов. Из них 50 млн долларов выделит Зеленый климатический фонд, а оставшуюся часть - Фонд чистых технологий.

Кроме того, в ближайшем времени будут подписаны соглашения о льготном кредите на сумму 80 млн долларов с АБР и на сумму 95 млн долларов с Зеленым климатическим фондом.

В рамках проекта также планируется привлечь 300 млн долларов от строительных компаний и коммерческих банков.

По данным АБР, для граждан, которые владеют землей или арендуют ее на территории будущих эко-районов, будет действовать принцип обмена земельного участка на жилье.

print
  • Экипаж корабля «Союз МС-09», в котором было обнаружено отверстие, вернулся на Землю
  • В Казахстане изменена процедура присуждения грантов абитуриентам
  • Убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске приговорили к 18 годам колонии
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×