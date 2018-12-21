В Астане презентовали «браслеты здоровья», отправляющие врачам и родственникам сигнал о потере пациентом сознания

CA-NEWS (KZ) - В Астане презентовали браслеты здоровья для экстренной медицинской помощи.

По данным акимата города, в столичных поликлиниках города №4, 9 и 10 стартовал пилотный проект, его участники - люди с высоким риском потери сознания: 210 диспансерных пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью.

Как рассказал руководитель городского управления общественного здравоохранения Камалжан Надыров, браслеты здоровья снабжены QR-кодом. Считав код, врачи скорой помощи получат всю необходимую информацию о пациенте.

«Ежегодно, по статистике, порядка 500 пациентов поступают в наши приемные покои в бессознательном состоянии. В этот момент врачи должны как можно больше узнать о пациенте: чем он болел, какие у него аллергические реакции, показания, противопоказания. Вся эта информация необходима для того, чтобы в кратчайшие сроки принять правильное решение и спасти жизнь. На сегодняшний день на сбор этой информации уходит несколько часов, а то и несколько дней. Бывают случаи, когда пациент поступает в реанимацию, и мы не знаем ни его родных, ни близких, кому позвонить», – пояснил специалист.

«У каждого владельца браслета есть «личный кабинет», где он может редактировать свою фотографию и телефоны доверенных лиц. Человеку стало плохо, приехала бригада скорой медицинской помощи, отсканировала код – и сразу же об этом приходит уведомление близким и родным, которых он указал в своем личном кабинете. Можно указать до пяти-шести номеров. В перспективе будет и геолокация, родные и близкие будут знать, где именно произошел инцидент», – добавил представитель IT-компании-разработчика Abi.kz Артем Игнатович.

Впечатлениями о браслете поделилась участница проекта Шолпан Еликеева. «У меня поднимается давление, в 2012 году я гипертонический криз перенесла. Теперь мне выдали браслет, и вы знаете, удобно! Я в нем даже душ принимаю. Здесь есть все мои данные, на что у меня аллергия, какие лекарства я принимаю, контакты моих родственников. Для интереса мы сами просканировали код, и через 6 минут мне позвонил сын, а в течение 15 минут – братишка. Я объяснила, что мы эксперимент проводили!» – рассказала она.

Для пилотного проекта разработчики предоставили партию браслетов бесплатно. В полной мере проект планируется реализовать до марта 2019 года. Оценив его эффективность, управление общественного здравоохранения займется поиском поставщика, так как на рынке есть несколько компаний, готовых предоставить подобного рода браслеты. В перспективе планируется, что браслеты здоровья будут бесплатными для состоящих на диспансерном учете пациентов с заболеваниями, несущими риск потери сознания.

К.Надыров добавил, что в Астане сегодня 120 тыс. диспансерных больных, из них порядка 60 тыс. – с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью.