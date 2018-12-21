Япония предоставит Таджикистану около $442 тыс. на реализацию социальных проектов

CA-NEWS (TJ) - Япония предоставит Таджикистану свыше $441,8 тыс. грантовых средств в рамках Программы правительства Японии проектов безвозмездной помощи гуманитарной безопасности для широких слоёв населения, сообщает посольство Японии в Таджикистане.

Накануне в посольстве Японии в Душанбе состоялась церемония подписания 5 новых проектов. Контракты были подписаны Хаджимэ Китаока - послом Японии в Таджикистане и представителями организаций-бенефициаров. Общая сумма грантов составляет $441 тыс. 814.

Около $91,9 тыс. планируется выделить для улучшения медицинского оборудования Центральной больницы района Абдурахмони Джоми Хатлонской области.

Для строительства нового здания школы №60 кишлака Джавонон Файзабадского района будет выделено около $89,3 тыс., почти столько же будет выделено для строительства дополнительного здания школы №7, расположенной в сельском джамоате Оби Гарм города Рогуна.

На обновление медицинского оборудования Медицинского центра города Душанбе будет выделено свыше $89,2 тыс., а для строительства нового здания школы №79 в Нурабадском районе планируется выделить около $82,2 тыс.