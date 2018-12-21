В Астане не хватает порядка 900 водителей автобусов

CA-NEWS (KZ) - В Астане не хватает порядка 900 водителей автобусов. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов.

По его словам, для водителей в качестве мотивирующего элемента включены различные надбавки к основной заработной плате, в том числе за работу без кондуктора, перевыполнение плана по валидации. У водителей, у которых нет жалоб, дорожно-транспортных происшествий, зарплата составляет 200-400 тыс. тенге. Однако при этом есть дефицит кадров.

«Где-то по всему городу 900 водителей не хватает. Кто-то получает категорию D, приезжает из регионов, и у них вроде бы все есть: трудовая книжка, печать, права и опыт. Но приходят в центр квалификации и не могут сдать элементарных правил, не говоря уже о психологических тестах. Как таких людей сажать на автобусы, которые будут возить сотни людей?» – посетовал руководитель Астана LRT.

На сегодняшний день сеть общественного транспорта столицы включает в себя 85 маршрутов: городских – 60, экспресс – 7, пригородных – 18. Ежедневно на маршруты выезжают 850 автобусов, среди них 738 автобусов обслуживают городские маршруты, 47 автобусов – экспресс-маршруты и 65 автобусов – пригородные маршруты.

Систему общественного транспорта города обслуживают 8 автобусных парков, среди них 1 коммунальный и 7 частных. Автопарк общественного транспорта города составляет 1082 автобуса, их обслуживают 1,5 тыс. водителей.