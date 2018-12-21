РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Авиарейсы между Алматы и Новосибирском станут чаще

CA-NEWS (KZ) - Авиационные власти России и Казахстана договорились об увеличении частоты полетов по маршруту Новосибирск – Алматы.

По данным посольства РК в РФ, авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines), являющаяся единственным назначенным переводчиком на направлении Новосибирск – Алматы и выполняющая полеты с частотой 10 рейсов в неделю, сейчас имеет техническую возможность выполнять не менее 14 рейсов в неделю. Это позволит увеличить пассажиропоток на направлении как минимум на 20%.

Данное предложение Росавиации было поддержано казахской стороной.

print
  • В Японии вынесен смертный приговор убийце двух подростков
  • Туркменистан готовится к новой переписи населения. Результаты предыдущей все еще не обнародованы
  • Новый международный аэропорт в Монголии будет сдан в эксплуатацию в июле 2019 года
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×