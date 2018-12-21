Авиарейсы между Алматы и Новосибирском станут чаще

CA-NEWS (KZ) - Авиационные власти России и Казахстана договорились об увеличении частоты полетов по маршруту Новосибирск – Алматы.

По данным посольства РК в РФ, авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines), являющаяся единственным назначенным переводчиком на направлении Новосибирск – Алматы и выполняющая полеты с частотой 10 рейсов в неделю, сейчас имеет техническую возможность выполнять не менее 14 рейсов в неделю. Это позволит увеличить пассажиропоток на направлении как минимум на 20%.

Данное предложение Росавиации было поддержано казахской стороной.