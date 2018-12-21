Facebook разрабатывает криптовалюту для денежных переводов в WhatsApp

CA-NEWS (CA) - Американская компания Facebook разрабатывает цифровую валюту, привязанную к доллару США, сообщает Bloomberg.

В компании надеются минимизировать волатильность, однако в настоящий момент они далеки от ее выпуска — Facebook все еще работает над стратегией для защиты стоимости новой валюты. По данным источников Bloomberg, в первую очередь возможность перевода денег в криптовалюте получат жители Индии. Эта страна также является мировым лидером по объёму денежных переводов. По данным Всемирного банка, в 2017 году жителями Индии было переведено $69 млрд.

Выход Facebook на рынок финансовых услуг ожидался с тех пор, как компания наняла на работу бывшего президента PayPal Дэвида Маркуса (David Marcus), который возглавил Messenger. Маркус также руководит блокчейн-группой, развитием которой в последнее время активно занимался Facebook. В настоящее время она насчитывает около 40 человек, согласно названиям должностей, указанным сотрудниками в LinkedIn.

Если этот проект будет запущен, то Facebook станет первой крупной технологической компанией, выпустившей стейблкоин.