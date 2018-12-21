Агентство Fitch присвоило Узбекистану рейтинг «стабильный»

CA-NEWS (UZ) - Агентство Fitch Ratings присвоило Республике долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валюте на уровне BB. Это означает, что перспективы стабильны.

РДЭ отражает реальную способность компании или государства своевременно обслуживать свои долговые обязательства. В отчёте Fitch говорится, что платёжный баланс Узбекистана сбалансирован, у страны низкий уровень государственного долга и рекордный рост на фоне сырьевой направленности экономики, инфляции и низкого уровня ВВП на душу населения.

В то же время эксперты обращают внимание на то, что Узбекистан начал масштабную программу реформ, которая направлена на рост национальной экономики и улучшение макроэкономической ситуации. Реформирование проходит на фоне надёжного суверенного баланса, стабильного финансового сектора и низкой внешней задолженности.

В отчёте агентства также подчёркивается, что внешний баланс является одним из ключевых показателей при присвоении рейтинга. Чистые суверенные активы Узбекистана в иностранной валюте на конец 2018 года прогнозируются на уровне 46% ВВП. Валютные резервы должны составить $26,9 млрд, что позволит стране обслуживает внешний долг на протяжении 15 месяцев.

В отчёте также отмечено, что коэффициент внешней ликвидности Узбекистана (способность выполнять внешние обязательства) на 2019 год прогнозируется на уроне 625%. «Это самый высокий показатель в рейтинге BB», – замечают эксперты агентства.