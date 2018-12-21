В Туркменистане утвержден девиз 2019 года

CA-NEWS (TM) - На заседании Кабинета министров Туркменистана 20 декабря председатель парламента Гульшат Маммедова выступила с предложением о девизе предстоящего года, сообщает госинформагентство ТДХ.

В целях наращивания экономической мощи страны, укрепления мира и безопасности, развития отношений с государствами мира, пропаганды значения осуществляемых в стране исторических работ, Маммедова предложила провозгласить девизом наступающего 2019 года «Туркменистан – Родина успехов и достижений».

Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложение поддержал, отметив, что девиз отражает суть программы развития страны и ее продвижение по пути мира и прогресса.

Маммедовой и вице-премьеру по культуре и СМИ Бахаргуль Абдыевой было поручено законодательно закрепить это предложение и через СМИ донести его значение до населения.

Напомним, что девизом этого года является название книги президента «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».