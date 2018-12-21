РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане утвержден девиз 2019 года

CA-NEWS (TM) - На заседании Кабинета министров Туркменистана 20 декабря председатель парламента Гульшат Маммедова выступила с предложением о девизе предстоящего года, сообщает госинформагентство ТДХ.

В целях наращивания экономической мощи страны, укрепления мира и безопасности, развития отношений с государствами мира, пропаганды значения осуществляемых в стране исторических работ, Маммедова предложила провозгласить девизом наступающего 2019 года «Туркменистан – Родина успехов и достижений».

Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложение поддержал, отметив, что девиз отражает суть программы развития страны и ее продвижение по пути мира и прогресса.

Маммедовой и вице-премьеру по культуре и СМИ Бахаргуль Абдыевой было поручено законодательно закрепить это предложение и через СМИ донести его значение до населения.

Напомним, что девизом этого года является название книги президента «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».

print
  • США начали вывод войск из Сирии. Трамп объявил о победе над ИГ
  • Граждан Узбекистана и России спасли в Казахстане
  • Туркменистан готовится к новой переписи населения. Результаты предыдущей все еще не обнародованы
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×