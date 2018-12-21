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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана ознакомился с инновационной клиникой в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил частную клинику "DMC" в Мирзо-Улугбекском районе, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент ознакомился с условиями в клинике, побеседовал с врачами. Отметил необходимость раннего выявления и лечения заболеваний, уделять внимание качеству.

- Почему мы создаем условия для частного сектора в медицине? Чтобы была конкуренция. Будет конкуренция, будет и стремление к качеству, улучшатся лечение и обслуживание, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Клиника является одной из ведущих в сфере восстановления зрения. Здесь применяются такие уникальные методики диагностики и лечение заболеваний и патологических состояний глаз, как ОКТ-ангиография по технологии “Topcon”, нейрофизиологическая реабилитация, компьютерное биоуправление.

Президент побывал в кабинете компьютерного биоуправления, обратил внимание на возможность немедикаментозного лечения больных с психическими и речевыми расстройствами.

Состоялась презентация учебно-симуляционного центра по микрохирургии глаза. Глава государства одобрил данный проект и отметил необходимость создания подобных симуляционных центров по другим направлениям медицины и в других регионах страны.

В клинике оказываются услуги диагностики и лечения по более чем 15 таким направлениям, как офтальмология, нейрохирургия, пластическая хирургия, кардиология, педиатрия, реабилитация. Клиника оснащена современным оборудованием производства США, Германии, Австрии, Японии. Врачи повысили квалификацию в ведущих медицинских центрах Германии, Австрии, Индии, Южной Кореи, Японии.

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