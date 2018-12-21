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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Задержан бывший глава охраны Ислама Каримова, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Бывший государственный советник президента Муиджон Тохирий задержан. Об этом Kun.uz сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Муиджон Тохирий задержан. В настоящее время ведется следствие», - цитирует издание пресс-секретаря генпрокуратуры Сурайё Рахманову.

В интересах следствия другая информация пока не разглашается.

Напомним, Тохирий дважды занимал должность заместителя председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана — в 2006–2008 годах, с 2011 по 2016 год. В разные годы работал заместителем председателя Совета безопасности, государственным советником первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Тохирий, который работал заместителем председателя СНБ, с 2013 года до самой смерти Ислама Каримова руководил Службой безопасности президента.

В декабре 2016 года Муиджон Тохирий был назначен главой государственного таможенного комитета и 12 февраля текущего года был уволен.

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