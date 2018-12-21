Жителя Хатлона, убившего лопатой 3-летнюю дочь и соседку, поместили в психиатрическую клинику

CA-NEWS (TJ) - Суд Куляба вынес постановление о принудительной госпитализации в психитарическую больницу 31-летнего подсудимого Сорбона Салимова, который весной этого года убил лопатой свою 3-летнюю дочь и 53-летнюю женщину, сообщает Радио Озоди.

Врачи медицинского учреждения совсем скоро должны дать заключения психиатрического обследования и определить представляет ли состояние Сорбона опасность для окружающих.

Сорбон Салимов, житель района Хамадони, 2 недели находится в психиатрической клинике в районе Рудаки, известной как «Куктош».

19 марта этого года Сорбон Салимов напал с лопатой на членов своей семьи и соседей. Жертвами неожиданного нападения стали двое человек: 3-летняя дочь Сорбона и 53-летняя соседка, они скончались на месте происшествия. Вторая дочь и жена Сорбона получили серьезные травмы.

Мужчину сразу же задержали и предъявили обвинение в убийстве 2 человек. Судебный процесс по этому делу начался в июле. В суде Куляба сообщили, что суд вынес постановление о принудительной госпитализации в психиатрическое учреждение после агрессивного поведения Сорбона в ходе судебного процесса.