Представитель Беларуси Станислав Зась утвержден в должности генсека ОДКБ

CA-NEWS (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 декабря провел встречу с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем.

Как сообщает БЕЛТА, С.Зась проинформировал о своих встречах с главами государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, которые должны были согласовать его кандидатуру на должность генерального секретаря организации. Такая форма назначения была предложена А.Лукашенко на ноябрьской встрече президентов в Санкт-Петербурге.

Госсекретарь Совбеза Беларуси посетил Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию. Главы этих государств одобрили белорусскую кандидатуру. А.Лукашенко также официально поддержал назначение С.Зася, подписав соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Я ранее говорил о том, что был не один кандидат от Беларуси. Но я остановился на предложении Зася, чтобы показать, если можно так сказать, пример, что пора нам уже в этой организации перейти от какого-то формального назначения бывших, отставных генералов (ничего не хочу плохого сказать о них) к действующим молодым и перспективным генералам, чтобы придать значение этой организации. Тем более что мы назначали отставных генералов, которые уже давно отошли от воинской службы, от политики, а все-таки это военно-политическая организация», - пояснил глава государства свое решение.

Президент выразил надежду, что такой практики в будущем будут придерживаться и другие члены ОДКБ при назначении своих представителей на должность генерального секретаря.

А.Лукашенко обсудил с госсекретарем Совета безопасности вопросы функционирования ОДКБ и проблематику региональной безопасности.

«Были высказаны некоторые целевые установки, задачи. Речь в том числе о более практической реализации вопросов, которые стоят перед этой организацией. За последние годы многое сделано в плане создания нормативной базы, это очень важно. Но время требует конкретных практических шагов по укреплению нашей общей безопасности», - рассказал о встрече с президентом С.Зась.

Кроме того, речь шла о положении о правовом оформлении статусов наблюдателя и партнера ОДКБ, укреплении общих границ на пространстве ОДКБ, прежде всего в Средней Азии.