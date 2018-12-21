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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Франции поддержал законопроект, предложенный президентом в ответ на протесты в стране

CA-NEWS (CA) - Нижняя палата французского парламента в ночь на пятницу, 21 декабря, поддержала законопроект, предложенный президентом, и касавшийся выхода из социального кризиса, передает Euronews.

На протесты «желтых жилетов» против падения уровня жизни и ухудшения покупательной способности населения власти дали ответ.

Согласно документу, с 1 января минимальный размер оплаты труда будет повышен на 100 евро ($114,23) ежемесячно, отменены налоги на оплату сверхурочных, как со стороны работников, так и со стороны работодателей, отменен повышенный социальный налог на пенсии, составляющие менее 2000 евро ($2284,63) в месяц, не будет повышен налог и на дизельное топливо.

Напомним, акции «желтых жилетов» против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября и продолжались на протяжении трех недель.

4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о моратории на повышение стоимости топлива.

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