Парламент Франции поддержал законопроект, предложенный президентом в ответ на протесты в стране

- Азия и мир, политика
- 17:46, 21 декабря 2018
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CA-NEWS (CA) - Нижняя палата французского парламента в ночь на пятницу, 21 декабря, поддержала законопроект, предложенный президентом, и касавшийся выхода из социального кризиса, передает Euronews.
На протесты «желтых жилетов» против падения уровня жизни и ухудшения покупательной способности населения власти дали ответ.
Согласно документу, с 1 января минимальный размер оплаты труда будет повышен на 100 евро ($114,23) ежемесячно, отменены налоги на оплату сверхурочных, как со стороны работников, так и со стороны работодателей, отменен повышенный социальный налог на пенсии, составляющие менее 2000 евро ($2284,63) в месяц, не будет повышен налог и на дизельное топливо.
Напомним, акции «желтых жилетов» против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября и продолжались на протяжении трех недель.
4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о моратории на повышение стоимости топлива.