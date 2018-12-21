Туркестан и Казань могут стать городами-побратимами

CA-NEWS (KZ) - Туркестан и Казань могут стать городами-побратимами. С таким предложением выступил аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев в ходе встречи с полномочным представителем Татарстана в Казахстане Денисом Валеевым.

По данным пресс-службы акимата региона, глава области отметил, что у стран единые исторические корни, близость языков, обычаев и традиций.

«Мы приступили к возрождению и модернизации Туркестана, как духовно-культурного центра Тюркского мира и Центральной Азии. Перед нами в этом направлении стоят большие задачи. Между Туркестанской областью и Республикой Татарстан есть все перспективы для наращивания взаимовыгодного производственного, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также внедрения IT-технологий в сферах ЖКХ, туризма, транспорта и безопасности», - сказал Ж.Туймебаев и предложил сделать Туркестан и Казань городами-побратимами.

В свою очередь, Д.Валеев выразил готовность наладить сотрудничество с Туркестанской областью во многих сферах, а также выразил уверенность, что духовные связи братских народов будут и впредь укрепляться в интересах двух государств.

По итогам встречи состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в сфере информационных технологий, инноваций и цифровизации. В рамках данного документа были рассмотрены вопросы развития информационных технологий в сфере оказания электронных государственных услуг.

Отмечается, что Астана и Казань являются городами-побратимами, а Алматы и столица Татарстана – городами-партнерами.