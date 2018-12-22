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  22 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Более 90% жителей Астаны оплачивают проезд в автобусе электронной картой
Предыстория: В Астане не хватает порядка 900 водителей автобусов

CA-NEWS (KZ) - Внедрение в Астане электронной системы оплаты проезда на общественном транспорте позволило определить уровень пассажиропотока. Об этом на пресс-конференции в акимате сообщил председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов.

Это, по его словам, позволяет транспортной компании делать аналитику и с учетом полученных данных более качественно выстраивать маршрутную сеть города, составлять расписание автобусов.

«На сегодняшний день, согласно статистике, средний пассажиропоток в рабочие дни составляет 712 тысяч поездок, в выходные дни – 470 тысяч поездок. Максимальный суточный пассажиропоток 759 тысяч поездок. Уникальных пользователей карт 605 тысяч человек, средний пассажиропоток льготников составляет 76,5 тысяч поездок. При этом доля использования ЭСОП равна 94%», – сказал он.

При этом 93% пассажиров используют транспортную карту, 0,4% оплачивают через QR-код, 0,6% оплачивает через СМС и 6% оплачивают наличными средствами.

Внедрение ЭСОП повысило прозрачность пассажиропотока и привело к росту на 30% доходности перевозчиков, добавил Б.Игенбердинов.

Оплата проезда в общественном транспорте через карту, смс или QR-код составляет 90 тенге. При этом в течение часа можно пересесть на другой маршрут бесплатно. Оплата наличными вдвое выше — 180 тенге.

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