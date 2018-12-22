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  22 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане сократилась выявляемость наркосбытчиков, за год изъято 97 тонн наркотиков

CA-NEWS (KZ) - В Генеральной прокуратуре Казахстана состоялось заседание Координационного совета правоохранительных органов, где рассмотрены вопросы противодействия наркопреступности.

По данным главного надзорного органа, проблема распространения и транзита наркотиков остается реальной угрозой безопасности для стран Центральной Азии и требует усиления мер заинтересованных органов в данном направлении.

В своем выступлении глава ведомства Кайрат Кожамжаров отметил, что, несмотря на снижение наркопреступлений на 9%, не уменьшается число наркозависимых и преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. Изъято 97 тонн различных наркотиков, в том числе 387 кг героина. Снизилась выявляемость наркосбытчиков в 2017 году на 15%, в текущем – на 30%.

По его словам, большой объем наркотиков беспрепятственно проходит через границу республики и изымается спецслужбами сопредельных государств.

Он акцентировал внимание на ослаблении оперативных позиций уполномоченных подразделений правоохранительных и специальных органов, основные силы которых направлены на борьбу с рядовыми потребителями.

Только 30% уголовных дел заводится на сбытчиков наркотиков. Прокурорскими проверками признаны незаконными 1,5 тысячи решений о прекращении и прерывании уголовных дел данной категории.

По результатам заседания генпрокурор поручил правоохранительным и специальным органам усилить работу по выявлению каналов поставки наркотиков и их сбытчиков.

Органам пограничного и таможенного контроля указано на необходимость установления действенного заслона наркотрафику на границе, обновления в этих целях инспекционного оборудования.

Министерству здравоохранения рекомендовано наладить объективный учет наркозависимых, а Министерству образования - пересмотреть подходы к профилактике наркомании, особенно среди молодежи.

Также Министру внутренних дел предложено инициировать перед правительством разработку и принятие новой государственной программы по противодействию наркомании.

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