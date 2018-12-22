За 3 года в Казахстане возмещено только 17% похищенных денежных средств

CA-NEWS (KZ) - С 2015 года в Казахстане возмещено только 17% похищенных денежных средств. Об этом стало известно на заседании Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного органа, следственные органы не ориентированы на поиск и арест активов подозреваемых. Выборочной проверкой прокуроров выявлены 86 фактов не наложения ареста на имущество преступников, которые продали и вывели свои активы.

Отсутствует должная претензионно-исковая работа по уголовным делам, где лица освобождены от ответственности.

В этой связи, генпрокурор Кайрат Кожамжаров поручил подготовить указание в адрес правоохранительных органов о принятии комплекса мер по установлению и возврату похищенных средств государству и гражданам.

Он также ориентировал уполномоченные ведомства более активно применять передовые методы поиска и ареста преступных активов, в том числе с использованием сведений подразделений финансовой разведки зарубежных коллег.

Перед Министерством юстиции поставлена задача ускорить доработку ІТ-системы для автоматической проверки имущества должников, а также повысить ответственность судебных исполнителей.