РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За 3 года в Казахстане возмещено только 17% похищенных денежных средств

CA-NEWS (KZ) - С 2015 года в Казахстане возмещено только 17% похищенных денежных средств. Об этом стало известно на заседании Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного органа, следственные органы не ориентированы на поиск и арест активов подозреваемых. Выборочной проверкой прокуроров выявлены 86 фактов не наложения ареста на имущество преступников, которые продали и вывели свои активы.

Отсутствует должная претензионно-исковая работа по уголовным делам, где лица освобождены от ответственности.

В этой связи, генпрокурор Кайрат Кожамжаров поручил подготовить указание в адрес правоохранительных органов о принятии комплекса мер по установлению и возврату похищенных средств государству и гражданам.

Он также ориентировал уполномоченные ведомства более активно применять передовые методы поиска и ареста преступных активов, в том числе с использованием сведений подразделений финансовой разведки зарубежных коллег.

Перед Министерством юстиции поставлена задача ускорить доработку ІТ-системы для автоматической проверки имущества должников, а также повысить ответственность судебных исполнителей.

print
  • Сборная Таджикистана по футболу проиграла Бахрейну
  • Сергей Лавров анонсировал открытие филиала МГИМО в Ташкенте
  • Академию фигурного катания Дениса Тена откроют в Казахстане
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×