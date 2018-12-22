В Туркменистане 2019 год объявлен Годом «Родины процветания»

CA-NEWS (TM) - Меджлис принял постановление об объявлении 2019 года Годом «Туркменистан – Родина процветания».

В документе отмечается, что традиция удостаивать каждый год названия, которое формулирует его наиболее важные события, способствует повышению патриотического духа и стремления каждого гражданина оказываться причастным и вносить свой посильный вклад в осуществляемые в стране благородные дела, начинания и свершения.

«В целях широкой популяризации и раскрытия значимости достигнутых успехов, приумножения широкомасштабных преобразований по ускоренному развитию экономики, достижения новых рубежей экономического и социального прогресса, пропаганды вклада нашей страны в обеспечение мира и стабильности, ее инициатив общечеловеческого значения, воспитания молодого поколения в духе безграничной гордости, любви и уважения к независимому, постоянно нейтральному Туркменистану, а также поддерживая многочисленные предложения, поступившие от государственных органов, организаций, предприятий, крупных общественных объединений и граждан страны Меджлис Туркменистана постановил объявить 2019 год Годом «Туркменистан − Родина процветания», - говорится в постановлении.