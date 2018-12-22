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  22 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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США введут санкции против ХАМАС и «Хезболлах»

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях за использование гражданских лиц в качестве «живых щитов», сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Принятый конгрессом законопроект предусматривает автоматическое введение санкций против ливанской шиитской группировки «Хезболлах» и правящего в Секторе Газа движения ХАМАС, если власти США сочтут, что боевики группировок используют гражданское население и инфраструктуру для прикрытия боевых действий.

США, как и их ближайший союзник на Ближнем Востоке Израиль, обвиняют ХАМАС и «Хезболлах» в использовании гражданских лиц, а также мечетей, больниц, школ и учреждений для нападения на израильскую армию. США внесли ХАМАС и «Хезболлах» в свой список террористических организаций.

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