США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе

CA-NEWS (CA) - США выделят Военно-морским силам Украины $10 млн в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре российские пограничники задержали украинские военные корабли, сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино.

«Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности», - цитирует его словам РИА Новости.

Дипломат призвал Россию вернуть Украине задержанные суда и арестованных моряков, держать Керченский пролив и Азовское море открытым для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию российского территориального моря и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они не подчинились требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.