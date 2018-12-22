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  22 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиеев назначил хокима Ташкента

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назначил Артикходжаева Жахонгира Абидовича на должность хокима города Ташкента.

Глава столицы, основатель группы компаний «Akfa», родился 2 января 1975 года. В 1991 году поступил в Ташкентский государственный экономический университет. Окончил вуз в 1996 году.

С 2011 по 2017 годы возглавлял компанию «Artel Engineering».

С 2017 по 2018 годы занимал должность директора ГУП «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов на территории МДЦ «Tashkent City» при кабинете министров республики.

26 апреля 2018 года на 35-й внеочередной сессии Ташкентского городского кенгаша народных депутатов Д.Артыкходжаев был единогласно утвержден исполняющим обязанности хокима Ташкента.

Награжден орденом «Дустлик» в 2015 году.

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