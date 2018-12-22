В Таджикистане увеличилось производство мяса, но цены на него не снижаются
- Таджикистан, общество
- 10:51, 22 декабря 2018
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CA-NEWS (TJ) - Объем производства мяса в Таджикистане увеличился на 5,5% с начала года.
По данным Министерства сельского хозяйства республики, на начало декабря объем производства мяса составил около 206,1 тыс. тонн.
За указанный период до 3 млн голов увеличилось поголовье крупного рогатого скота, что на 28,3 тыс. голов или на 1,2% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Также увеличилось поголовье овец и коз – на 107,9 тыс.
Несмотря на увеличение производства мяса и поголовья скота цены на мясо и мясные продукты остаются высокими. В настоящее время один килограмм мяса на столичных рынках стоит 40-42 сомони ($6,55). Это при том, что размер минимальной заработной платы в стране составляет 400 сомони ($63,9), отмечает издание «Авеста».
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