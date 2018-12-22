Бердымухамедов с внуком на предновогоднем торжестве спел новую песню

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжестве, посвященном наступающему Новому году.

По данным издания ТДХ, на мероприятии собрались заместители председателя кабинета министров, руководители меджлиса, военных и правоохранительных органов, министерств и отраслевых ведомств, общественных организаций, главы аккредитованных в стране дипломатических представительств и миссий, видные деятели культуры, мастера искусств.

Глава государства поздравил собравшихся с наступающим праздником, отметив, что завершающийся 2018 год стал еще одной вехой в современной истории. Этот год, проходивший под девизом «Туркменистан − сердце Великого Шелкового пути», по его словам, был ознаменован многими событиями, свидетельствующими об успехах и достижениях страны, ее высоком авторитете на мировой арене.

На будущий 2019 год, девиз которого «Туркменистан – Родина процветания», продолжил глава государства, также намечены масштабные планы и задачи, направленные на укрепление национальной экономики, развитие науки, образования, здравоохранения, социальной сферы. Подчеркнув, что все это призвано способствовать повышению благосостояния туркменского народа, Г.Бердымухамедов пожелал присутствующим счастья, семейного благополучия и больших успехов в труде.

Затем он вместе с внуком Керимгулы Бердымухамедовым, написавшим музыку, на туркменском, английском и немецком языках исполнил свою новую песню «Arzuw».