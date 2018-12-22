В Германии закрыли последнюю угольную шахту

CA-NEWS (CA) - В истории Германии закончилась целая эпоха - эпоха добычи каменного угля, сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, немцы занялись ею более 900 лет назад, в XIX веке уголь и сталь Рурской области обеспечили индустриальную и военную мощь Германской империи, после Второй мировой войны во многом благодаря углю возрождалась западная часть страны и начинался процесс экономической интеграции Европы.

И вот одна из важнейших в прошлом отраслей немецкой экономики прекратила свое существование. 21 декабря 2018 года войдет в историю Германии как тот день, когда в бывшем шахтерском городке Ботропе торжественно закрылась самая последняя в стране угольная шахта Prosper-Haniel. Отныне в ФРГ каменный уголь из-под земли больше не добывают. Сохранилась лишь добыча бурого угля открытым способом в карьерах и разрезах.

Среди больших европейских угольных держав Германия в деле сворачивания этой традиционной отрасли вовсе не первопроходец. В Бельгии последнюю шахту закрыли еще в 1992 году, во Франции - в 2004, в Великобритании - в 2015. Во всех этих странах добычу каменного угля прекращали по экономическим причинам. Отказ от него из экологических соображений (защита населения от смога, а глобального климата - от выбросов парниковых газов) - тенденция лишь самого последнего времени.

Отмечается, что в ФРГ шахтеры еще полвека назад начали терять работу не из-за борьбы против загрязнения окружающей среды, а из-за снижающейся конкурентоспособности немецкого каменного угля. Его, с одной стороны, все больше теснили другие энергоносители - нефть, газ, ядерное топливо, с другой стороны - импортный уголь из стран с более дешевой рабочей силой, более низкими стандартами техники безопасности и/или с открытым способом добычи.

В результате с 1960 по 1980 год число шахт в стране сократилось со 146 до 39, а до 2000 года дожили только 12. Соответственно, число немецких шахтеров, составлявшее в 1957 году около 610 тыс. человек (тогда были добыты рекордные почти 150 миллионов тонн угля), в 1994 году впервые упало ниже отметки в 100 тыс. человек, а в первом десятилетии XXI века сократилось примерно до 30 тыс. Последние три года в Германии работали оставшиеся две шахты, на которых около 4,5 тысяч горняков добывали порядка 4 млн тонн в год.