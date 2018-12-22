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  22 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Король Бельгии Филипп принял отставку премьер-министра
Предыстория: Премьер-министр Бельгии объявил об отставке

CA-NEWS (CA) - Король Бельгии Филипп принял отставку премьер-министра страны Шарля Мишеля. Об этом говорится в распространенном 21 декабря в Брюсселе заявлении Королевского дворца, сообщает RTBF.

«Король согласился с отставкой правительства и поручил ему исполнять текущие обязанности. Он заявил о политической воле гарантировать успешное управление страной до ближайших выборов», - отмечается в заявлении.

Перед принятием решения монарх в течение нескольких дней проводил консультации с ведущими партиями королевства.

Ш.Мишель подал в отставку после распада правящей коалиции, о чем он заявил на заседании парламента, на котором ведущие партии королевства потребовали голосования по вотуму недоверия правительству.

Парламентские выборы в королевстве намечены на 26 мая 2019 года.

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