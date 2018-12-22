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  22 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан нанял банки для организации дебютного выпуска облигаций

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана наняло банки для организации дебютного выпуска долларовых бондов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, Узбекистан завершает подготовку к выходу на международные долговые рынки и нанял четыре банка для организации дебютного выпуска бондов.

Банки JP Morgan, Deutsche Bank, Citi и Газпромбанк получили полномочия для организации размещения облигаций Узбекистана.

Узбекистан планирует в первом квартале 2019 года разместить облигации на $500 млн. Срок погашения составит 5-10 лет.

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