Узбекистан нанял банки для организации дебютного выпуска облигаций

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана наняло банки для организации дебютного выпуска долларовых бондов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, Узбекистан завершает подготовку к выходу на международные долговые рынки и нанял четыре банка для организации дебютного выпуска бондов.

Банки JP Morgan, Deutsche Bank, Citi и Газпромбанк получили полномочия для организации размещения облигаций Узбекистана.

Узбекистан планирует в первом квартале 2019 года разместить облигации на $500 млн. Срок погашения составит 5-10 лет.