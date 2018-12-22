Мирзиеев поручил превратить Ташкент в крупный деловой и финансовый центр

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 21 декабря выступил на внеочередной сессии Ташкентского городского кенгаша народных депутатов, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, в 2017 году валовой региональный продукт в Ташкенте вырос на 5%, ожидается, что в текущем году этот показатель составит 8,1%. Объем производства промышленной продукции вырастет на 9,2%, строительных работ - на 11,6%, услуг - на 10,5%. Это один из самых высоких показателей по стране.

Президент указал на важные направления социально-экономического развития столицы, отметил необходимость разработки стратегии по превращению города в крупный деловой и финансовый центр.

«В нынешних условиях глобализации ускоренно развиваются те города, которые активно привлекают инвестиции в экономику и создают благоприятные условия для бизнеса. Нам необходимо сделать Ташкент крупным международным центром, где производится высокотехнологичная продукция, оказываются банковские, финансовые, страховые и другие современные услуги, с промышленными зонами за городом и инновационными зонами внутри», - сказал Ш.Мирзиеев.

В ходе заседания определены дальнейшие задачи по развитию социальной сферы, строительства и коммунальных сетей, созданию больших удобств для жителей и туристов.