Президент Узбекистана ознакомился с ходом строительства Центра исламской цивилизации

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 21 декабря ознакомился с ходом строительства Центра исламской цивилизации, начатого в Ташкенте в июне.

По данным пресс-службы главы государства, в настоящее время поднят каркас здания, строительные работы продолжаются.

Центр исламской цивилизации будет служить изучению наследия предков, внесших вклад в развитие общечеловеческой цивилизации, доведению до народа, международной общественности истинно гуманистической сути ислама, утверждению в обществе принципа «просвещением против невежества».

Трехэтажное здание центра будет возведено в архитектурном стиле, присущем древним медресе. В симметрическом центре здания будет размещен Коран Усмана. На втором этаже расположатся библиотека, конференц-зал и выставочный зал. Третий этаж будет включать информационно-ресурсный центр, научные кафедры и другое.

В ходе осмотра объекта президент отметил, что в выставочном зале должны быть отдельные экспозиции, разделенные по периодам истории Узбекистана, включающие источники и предметы по каждому веку, каждому ученому.

«Каждому дорого свое прошлое. Но такой богатой истории как у нашей страны, таких великих ученых как наши предки больше нет нигде. Мы должны глубоко изучать это наследие, раскрыть его народу, миру. Необходимо достичь того, чтобы пришедший в центр человек получил полное представление о нашей истории, духовно обогатился», - сказал Ш.Мирзиеев.

Он дал указания по совершенствованию оформления и оснащения центра.

Ранее российский миллиардер Алишер Усманов сообщил, что инвестировал в строительства центра $100 млн.