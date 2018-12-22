Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на $511 млрд

CA-NEWS (CA) - Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на $511 млрд, сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, совокупный капитал 500 крупнейших предпринимателей, вошедших в список Billionaires Index, уменьшился до $4,7 трлн.

По оценкам аналитиков агентства, лидер списка – владелец компании Amazon Джефф Безос – за год потерял $53 млрд. На пике его активы оценивались в $168 млрд, к концу года состояние бизнесмена составило $115 млрд.

В совокупности американские миллиардеры, превалирующие в рейтинге (173 представителя США), потеряли с начала года 5,9% капитала. Их состояние сейчас оценивается в $1,9 трлн. В свою очередь, оценка активов крупнейших азиатских бизнесменов снизилась на $144 млрд.

Аналитики зафиксировали снижение стоимости активов и европейских миллиардеров. Так, показатели членов семьи Шеффлер — мажоритарных акционеров немецкого производителя шин Continental AG – с начала года упали на $17 млрд.

Больше всех из российских бизнесменов потерял президент алюминиевой компании «Русал» Олег Дерипаска – $5,7 млрд. Активы главных бенефициаров газовой компании «Новатэк» Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, а также основного владельца «Лукойла» Вагита Алекперова выросли на $9 млрд, утверждает Bloomberg.