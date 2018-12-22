Бердымухамедов почтил память первого президента Туркменистана Ниязова

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов возложил цветы к монументу первого президента страны Сапармурата Ниязова в столичном парке «10 лет независимости».

По данным государственного информационного агенства, на мероприятии собрались председатель меджлиса, заместители председателя кабинета министров, руководители военных и правоохранительных органов, министерств и отраслевых ведомств, хяким Ашхабада, представители духовенства. Они следом за главой государства также возложили цветы.