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  22 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов почтил память первого президента Туркменистана Ниязова

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов возложил цветы к монументу первого президента страны Сапармурата Ниязова в столичном парке «10 лет независимости».

По данным государственного информационного агенства, на мероприятии собрались председатель меджлиса, заместители председателя кабинета министров, руководители военных и правоохранительных органов, министерств и отраслевых ведомств, хяким Ашхабада, представители духовенства. Они следом за главой государства также возложили цветы.

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