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  22 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Самолет «Эйр Астаны», летевший в Атырау, сел в Уральске из-за неполадок в двигателе

CA-NEWS (KZ) - Самолет авиакомпании «Эйр Астана», совершавший полет из Франкфурта в Атырау, сел в Уральске из-за неполадок в двигателе.

По данным Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, 21 декабря в 22:40 экипаж самолета А321 НЕО доложил о неполадках в одном из двигателей. В 23:22 воздушное судно совершило посадку в аэропорту города Уральск.

На борту лайнера находились 64 пассажира и 8 членов экипажа.

По данному факту начато расследование.

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