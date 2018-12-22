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  22 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Санта Клаус» Обама поздравил детей из малоимущих семей с Рождеством

CA-NEWS (CA) - Бывший президент США Барак Обама, надев шапку Санты Клауса, поздравил детей из малоимущих семей, которые лечатся в Национальном госпитале в Вашингтоне, округ Колумбия, с Рождеством.

По данным Daily Mail, среди подарков были радиоуправляемые машинки, игрушечные грузовики Hot Wheels, пазлы, лаки для ногтей и другое.

Потом Обама спел We Wish You a Merry Christmas вместе с персоналом госпиталя. А для одной девочки, которая лежала в палате и не могла встать, станцевал.

Свой визит Барак Обама прокомментировал так: «Я просто хочу сказать «спасибо» всем вам, ведь мы смогли познакомиться с таким большим количеством замечательных детей и их семьями. Сейчас не самое простое время — как папа двух девочек, я могу себе это представить. И в сложившейся ситуации, тот факт, что у нас есть медсестры, доктора и другие люди, которые заботятся о наших детях и присматривают за ними и слушают их и друг друга, и держат их за руку… Это очень важно. И еще это отличное напоминание, что такое на самом деле дух Рождества».

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