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  22 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Армения настаивает на утверждении генсека ОДКБ путем консенсуса
Предыстория: Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ об утверждении представителя Беларуси в должности генсека организации

CA-NEWS (CA) - Вопрос избрания нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности должен быть решен путем консенсуса, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.

Накануне стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении госсекретаря Совбеза страны Станислава Зася генсеком организации.

Ереван не согласен с данным решением и настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции 1,5 года из предусмотренных уставом 3 лет, из-за решения ереванского суда первой инстанции, принятого в июле, арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году.

И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

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