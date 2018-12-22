Жезказганский медеплавильный завод впервые за 10 лет заработал на полную мощность

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- 14:26, 22 декабря 2018
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CA-NEWS (KZ) - Жезказганский медеплавильный завод ТОО «Казахмыс Смэлтинг» возобновил работу на полную мощность. Здесь была запущена вторая рудотермическая печь (РТП).
По данным акимата Карагандинской области, с 2009 года из-за недостатка сырья для полной нагрузки на предприятии функционировала только одна печь. Теперь завод вернулся к полноценному режиму работы.
При запуске второй рудотермической печи присутствовали аким региона Ерлан Кошанов и председатель Совета директоров ТОО «Казахмыс Холдинг» Эдуард Огай.
«Если на протяжении почти десяти лет завод, работая в половину своей мощности, вырабатывал 100 тысяч тонн меди, то с помощью второй печи страна будет получать 200 тысяч тонн меди. Это стало возможным в первую очередь благодаря открытию, разведке и разработке новых минеральных месторождений вокруг Жезказгана. Думаю, перспектива очень большая», - сказал аким.
По словам Э.Огая, сегодня проектная мощность завода - 220 тыс. тонн катодной меди в год.